TBB, Boğaziçi’ne hukuk fakültesi açılması kararını Danıştay’a taşıdı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Boğaziçi Üniversitesi’nde cumhurbaşkanı kararıyla kurulan hukuk fakültesine karşı açılan davaya katılma ve kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurdu.

TBB’nin açıklamasında anayasa ve yasalarda fakültelerin kanunla kurulacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar denildi:

“Cumhurbaşkanı kararı bireysel işlem niteliğinde olduğundan, düzenleyici işlem nitelikli dava konusu karar açıkça Anayasa’ya aykırıdır. Ayrıca gerekli ihtiyaç analizleri ve akademik alt yapı çalışmaları yapılmadan kontrolsüz şekilde açılan hukuk fakültelerine bir yenisinin daha eklenmesinde hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır. Bu gerekçelerle Birliğimiz tarafından, Boğaziçi Üniversitesi’nde Hukuk ve İletişim fakültelerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına karşı açılan iptal davasına, davacılar yanında ‘hukuk fakültesi kurulmasına ilişkin kısım yönünden’ katılma talebinde bulunulmuştur. Danıştay’a yapılan başvuruda, cumhurbaşkanlığı kararının iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulması istenmiştir.”

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Boğaziçili akademisyenlere, özerk eğitim için açılan davalara hukuki destek vereceklerini söylemişti.

Boğaziçi’ne hukuk ve iletişim fakülteleri: Truva atı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu’yu atamış, hemen ardından bugüne kadar devam eden ‘kayyım rektör’ protestoları başladı.