T24 LogoT24 Logo
Gündem

TBB Başkanı yeniden Feyzioğlu

TBB Olağan Genel Kurulu yapıldı

14 Mayıs 2017 21:02

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 34'üncü Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Metin Feyzioğlu, 419 oyla TBB Başkanlığı'na yeniden seçildi. Seçimlere katılan avukatların yüzde 15'i oylarını yanlış kullandığı için çok sayıda oy geçersiz oldu.

Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) başkanlık yarışı tamamlandı. 34'üncü Olağan Genel Kurulu'nun kesin olmayan sonuçlarına göre, Metin Feyzioğlu, 419 oyla TBB başkanlığına yeniden seçildi.

TBB Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimleri için 504 delegeden 486'sı oy kullanırken, oyların yaklaşık yüzde 15'i yani 66'sı geçersiz sayıldı. 420 geçerli oydan 419'unu alan Metin Feyzioğlu, TBB başkanlığına yeniden seçildi.

ETİKETLER

Türkiye Barolar BirliğiBaşkanıkimmetin feyzioğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24