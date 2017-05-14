TBB Başkanı yeniden Feyzioğlu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 34'üncü Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Metin Feyzioğlu, 419 oyla TBB Başkanlığı'na yeniden seçildi. Seçimlere katılan avukatların yüzde 15'i oylarını yanlış kullandığı için çok sayıda oy geçersiz oldu.

Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) başkanlık yarışı tamamlandı. 34'üncü Olağan Genel Kurulu'nun kesin olmayan sonuçlarına göre, Metin Feyzioğlu, 419 oyla TBB başkanlığına yeniden seçildi.

TBB Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimleri için 504 delegeden 486'sı oy kullanırken, oyların yaklaşık yüzde 15'i yani 66'sı geçersiz sayıldı. 420 geçerli oydan 419'unu alan Metin Feyzioğlu, TBB başkanlığına yeniden seçildi.