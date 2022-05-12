TBB Başkanı Sağkan: Kaftancıoğlu'na siyasi yasak konulamaz

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Kaftancıoğlu'na verilen 'siyasi yasak' kararının kapsamının 'partilerin yöneticisi ve deneticisi olmak' olduğunu söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin kararın 'siyasi yasak' kapsamında olup olmayacağı ve cezaevine girip girmeyeceği yönündeki tartışmalarla ilgili soruyu yanıtladı.

Halk TV'de katıldığı programda konuyla ilgili soruları yanıtlayan Sağkan, Kaftancıoğlu için hapis yatıp yatmama konusunda, kararı görerek ayrıntılı bir infaz hesabı çıkarmak gerektiğini söyledi.

Sağkan, siyasi yasak konusunda ise Anayasa Mahkemesi'nin 2015 yılında, TCK'nin 'güvenlik tedbirleri' 53. maddesindeki “Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak” deyiminin 1.fıkranın b bendindeki seçilme ehliyeti ibaresi yönünden iptal kararı verdiğini hatırlattı.

Sağkan şunları söyledi:

"Yorumum, siyasi partilerin yöneticisi demek, karar organı demektir"

"Bir kişinin artık seçimlerde, ceza almış olsa dahi 53. madde kapsamında güvenlik tedbirleri de bulunsa seçme seçilmeden mahrum kalma ihtimali bulunmuyor. Ancak partilerin yöneticisi ve deneticisi olmak... Bu hükmü dar yorumlamak zorundayız. Lehe bir hüküm olsa geniş hüküm yapılabilirdi. Hukukçu olarak yorumum, siyasi partilerin yöneticisi demek, karar organı demektir. Karar organından öteye gidemezsiniz; bu da Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur. İl veya ilçe başkanlıklarının o tüzel kişilik olarak siyasi partinin yönetim kadrosu olduğundan söz edemeyiz. Evrensel hukuk prensibi, bir hukukçu olarak görüşüm böyle."