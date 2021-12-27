TBB Başkanı Sağkan: Ankara’da adliyelere girişte avukatların üstünün aranması kararından dönüldü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara’da avukatların üstlerinin aranmasına ilişkin karardan dönüldüğünü duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki adliyelere girişte avukatların üstlerinin ve eşyalarının da duyarlı kapı ve x-ray cihazlarıyla aranmasına karar verdi. Avukatlara yönelik üst arama kararı, adliye binalarının kapılarına asılarak bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Artı Gerçek’e yapığı açıklamada Türkiye Barolar Birliği’nin ve Ankara Barosu’nun gerçekleştirdiği bir takım görüşmelerin ardından kararın geri alındığını söyledi.

Avukatların iş yerinin sadece hukuk bürolarıyla sınırlı olmadığını söyleyen Sağkan, adliyelerin avukatların iş yeri olduğunu söyledi. Sağkan, “Müvekkilinin bulunduğu yer, müvekkille buluşacağımız yer, emniyet müdürlükleri, karakollar, cezaevleri bunlar bizim iş alanlarımız. Haliyle avukatlık kanunu, avukatın üstünün hangi hallerde aranabileceğini açık bir şekilde düzenliyor” dedi.

“Hukuken kabul edilmesi mümkün değil”

Sağkan, avukatlara yönelik üst ve çanta aranmasa yönelik herhangi bir işlemin avukatlık kanunun 1136 sayılı avukatlık kanuna aykırı olduğunu söyledi. Sağkan, “Bu yapılan arama işlemi değil gibi gerekçelerin de hukuken kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü bizler hem çantalarımızda hem üstümüzde müvekkillere ait eşyaları, bazen dosyaya sunulacak delilleri bulunduruyoruz. Bu evraklarda gizliliği söz konusu. Avukatında bunu saklamak gibi net bir hükümlülüğü var. Haliyle böyle bir uygulama kanuna aykırı olduğu gibi, avukatın müvekkillerinin sırlarını saklamak noktasındaki yükümlülüğüne de açık bir şekilde aykırıdır” dedi.

Yapılmak istenen uygulamanın yasal dayanağının da bulunmadığını söyleyen Sağkan, şu an itibariyle Ankara Adliyesi’nde uygulamadan geri dönüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Türkiye Barolar Birliği olarak ilgili yerlerle görüştük. Aynı şekilde Ankara Barosu da ilgili bürokratik unsurlarla görüştü. Bu durumun kanuna aykırılığı izah edildi. Karardan geri dönülmesi sonucu anlayışla karşılandığını düşünüyoruz.”