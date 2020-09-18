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TBB Başkanı Metin Feyizoğlu şikâyet etti, Antalya Barosu Başkanı ifadeye çağrıldı

18 Eylül 2020 22:55

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyizoğlu, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu. Balkan ifadeye çağrıldı.

Gazeteci Alican Uludağ, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan’ın, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyizoğlu’nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyeti sonucu ifadeye çağrıldığını duyurdu. ifadeye çağrılmasına ilişkin Twiter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun şikâyeti üzerine Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan’ı şüpheli olarak ifadeye çağırdı. Suçlama, ekteki tweet.”

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