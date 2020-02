TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan avukatlık sınavı açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, hukuk fakültelerinden mezun olanlar için getirilmesi öngörülen mesleki yeterlilik sınavına ilişkin, "Sınav avukat sayısının kontrolsüz artışını da sınırlayacak. Sayın Adalet Bakanının bu konudaki açıklamalarına katılıyoruz" dedi.

Kırıkkale Barosu'nu ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, burada açıklamalarda bulundu.

Hakimlik, savcılık, noterlik ve avukatlık stajı için yeni bir sistem getirilmesinin zorunlu olduğuna vurgu yapan Feyzioğlu, "Sınav geldiğinde sınavı geçebilecek kalitede eğitim veremeyen hukuk fakülteleri doğal seleksiyon ile zaten düzelecek. Ayrıca sınav avukat sayısının kontrolsüz artışını da sınırlayacak. Sayın Adalet Bakanının bu konudaki açıklamalarına katılıyoruz. Özgürlükçü, çağı yakalamış hukukçular yetiştirmeliyiz. Bunun için de en etkili yolun devlet sınavı olduğunu buradan bir kez daha tekrarlıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Avukatların yaşadıkları sorunlara dikkati çeken Feyzioğlu, şunları ifade etti:

"Avukatlık hizmetlerinin KDV'si çok yüksek, vatandaşların adalete erişimini engelleyecek seviyede. On binlerce avukatın SGK primini ödemekte sıkıntı çektiği de bir gerçek. Bu iki sorun için hem devletimizin kazanacağı hem de avukatları rahat ettirecek bir çözüm önerisi ile Maliye ve Adalet bakanlarına gideceğiz. Her türlü milli meselede 'devlet' diyoruz. Her milli meselede avukat camiası olarak devletin arkasında duruyoruz. Devletimizin de haklı taleplerimize olumlu yaklaşacağını biliyoruz. Neticede bu talepler sadece avukatlar için değil tüm vatandaşlarımızın menfaatinedir."