TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Usulen ve esasen tekrar gözden geçirilmeli; yeniden imzalanmalı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin çıktığı İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin olarak, "Usulen ve esasen tekrardan gözden geçirilip, Sayın Cumhurbaşkanımız ve yüce Meclis tarafından konu değerlendirilmeli, yeniden imzalanması yoluna gidilmelidir." açıklamasında bulundu.

Feyzioğlu, TBMM Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu’na katıldı. Feyzioğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Sözleşmeden Türkiye’nin imzasını çekmesinin usulen ve esasen yeniden değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Usulen ve esasen tekrardan gözden geçirilip, Sayın Cumhurbaşkanımız ve yüce Meclis tarafından konu değerlendirilmeli, yeniden imzalanması yoluna gidilmelidir. Rahatsızlık duyulan maddeler varsa yorum şerhi koyup Türkiye’nin duyduğu sıkıntı, o maddeleri nasıl anlaması gerektiği beyanı yapılabilir. Böylece hem iç hem de dış kamuoyuna şiddetle mücadelede çok kararlı bir mesaj vermiş oluruz kanaatindeyim”

Televizyonlardaki dizilerde yer alan ayrımcı dilden kurtulmak gerektiğini de söyleyen Feyzioğlu, kadın-erkek eşitliğinin temel alınması gerektiğini ifade etti.

Feyzioğlu, ilk şiddet fiilinden itibaren sistemin müdahale etmesi gerektiğine işaret ederek, “Bakanlıklar ve uygulamacılar arasında şiddeti küçümseyen sistem yerine gereğini yapan, karşılığı veren, şiddetin bir daha olmaması için tedbirler alan bir sistem kurmalıyız. O anda kol kanat gerecek bir yapıya ihtiyaç var”