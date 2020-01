TBB Başkanı Feyzioğlu: NATO'nun o iki densizi kulağından tutup çöpe atması lazım

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, NATO\'nun gerçekleştirdiği tatbikatta yaşanan skandalla ilgili konuşurken, \"Terbiyesizliğin ötesinde bir şey. Bu eğer sistematik veya bilerek yapıldıysa çok daha beter. Bilerek yapılmadığını ispatlaması için NATO\'nun o iki densizi kulağından tutup çöpe atması lazım\" dedi.

TBB\'nin öncülüğünde düzenlenen, \'Genç Avukatlar Kurultayı\'nın 6\'ncısı Mardin’de yapıldı. Mardin Barosu\'nun ev sahipliğinde yapılan kurultaya Türkiye\'nin 81 ilinden mesleğe yeni başlayan avukatlar katıldı. Kurultayın açılış konuşmasını yapan Mardin Baro Başkanı Çelebi Araz, kentte hiç kimsenin, diğerinin dilini, dinini, etnik kökeni garipsemediğini, bu şehirde hiç kimsenin başkasını kendisine benzetmeye çalışmadığını belirtti. Araz, şöyle dedi:

\"Bu şehrin insanları, Mardin\'de her insana, her yemeğe, her taşa, her binaya güzellik ve zenginlik katan yegâne sebebin farklılıklar ve bu farklılıklardan beslenmek olduğunu çok iyi bilir. Bugün burada tartışacağımız ve çözüm yolu bulmaya çalışacağımız mesleğimizin sorunları başta olmak üzere, aslında ülkemizin bütün sorunlarının temel sebebinin karşı tarafı kendimize benzetmeye çalışmak ve farklılıklarımızı ortadan kaldırma güdümüzden ileri geldiğinin artık farkına varmamız gerektiğini düşünüyorum. Birlikte olmalıyız, birbirimizi tanımak için fırsat vermeliyiz, farklılıklarımızı hoşgörü ile kabullenmeliyiz. Birlikte yaşam için bu şart. Çünkü tanırsak korkmayız, korkmazsak nefret etmeyiz, nefret etmezsek severiz, seversek savaşları bitiririz. Karşımızdakini ne kadar kendimize benzetmeye ve farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışırsak aramızda o kadar derin uçurumlar açarız. Ancak, birbirimizin kültürel zenginliğini koruyup, olabildiğince beslenebilirsek, siyahın bütün renkleri içinde barındırdığı gibi, bütün farklılıkları içimizde barındırır, bir oluruz ve hiç kimsenin bozamayacağı güçlü bir birlik kurarız. Bu birliği kurmanın yegâne yolu sayısız kültürel farklılığı, inanılmaz bir zenginlik ve güzelliğe dönüştürmüş olan Mardin gibi olabilmekten geçmektedir.\"

\"AHMET TÜRK\'ÜN CEZALANDIRILMASI DEVLET AKLINA YAKIŞMAZ\"

Kurultaya katılan ve ancak açılış konuşmalarına yetişemeyen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise, toplantının yapıldığı otelin lobisinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mardin Havalimanı\'nda görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk ile karşılaşıp bir süre sohset ettiğini söyleyen Feyzioğlu, \"Ahmet Türk, hendeklere karşı çıkmış bir insandır. Hendeğe Ankara\'dan karşı çıkmak kolaydır. Hendeğe bu bölgede siyaset yapan biri olarak karşı çıkıyorsanız eğer bu değerlidir. Bu değerin de devlet aklı ile sahiplenilmesi lazım. Cezalandırılması devlet aklına yakışmaz\" ifadelerini kullandı.

\"AŞAĞILIK BİR İŞTİR BU\"

Feyzioğlu, NATO\'nun Norveç\'teki tatbikatında yaşanan skandala da sert tepki göstererek, şunları söyledi:

\"Telsizde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ismini düşman olarak geçirmişler. Atatürk\'ün fotoğrafını ise hedef olarak koymuşlar. Tek kelime söylüyorum; aşağılıklar. Buna daha nazik bir kelime kullanmayı hiç gerek görmüyorum. Aşağılık bir iştir bu. NATO Genel Sekreteri\'nin \'Pardon, sehven oldu\' demesini de kabul etmiyorum. Bu işi yapan kimse hesap verecek. Hem de en ağır şekilde hesap verecek. Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotrafını hedefe koymak ne münasebet. Müttefik ülkenin Cumhurbaşkanının adını telsiz kodlamasında düşman diye geçirmek ne münasebet. Bu asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Terbiyesizliğin ötesinde bir şey. Bu eğer sistematik veya bilerek yapıldıysa çok daha beter. Bilerek yapılmadığını ispatlaması için NATO\'nun o iki densizi kulağından tutup, çöpe atması lazım. Dostluk ya da müttefiklik böyledir. Ya da müttefik olmadıklarını ispatlarlar bize.\"

Uluslararası anlamda Türkiye\'nin gerekli girişmelerini yaptığını ifade eden Feyzioğlu, milli konularda her zaman aynı düşüncede olduklarını, kendilerine bir görev düşmesi halinde uluslararası ortamda fikri takip görevini yaparız. Emin olun, ben bu yapılan terbiyesizliği, mensubu olduğumuz uluslararası örgütün her toplantısında dile getiririm. Benzer bir uygulamayı İngiliz Kraliçesi için yapsalar, ABD Başkanı için yapsalar yer yerinden oynar. Türkiye için yaptıklarında da neyse odur. Yani Trump\'ın fotoğrafı orada olduğunda ne olacaksa, Mustafa Kemal\'in fotoğrafı olduğunda da aynı şey olacaktır\" diye konuştu.



