TBB Başkanı Feyzioğlu: Kaşıkçı cinayeti yargılamasında Türkiye de Suudi Arabistan da yetkilidir

Türkiye Barolar Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Feyzioğlu iki ülke yargısının da yetkili olduğunu kaydederek, "Suçun kendi topraklarında işlenmiş olması nedeniyle Türkiye yargısı yetkilidir. Suçu işleyenler Suudi vatandaşı oldukları için ise Suudi yargısı yetkilidir" dedi.

Feyzioğlu, Milliyet yazarı Güneri Civaoğlu'nun Kaşıkçı cinayeti hakkındaki sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan Başsavcısı İstanbul’a gelip Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan 18 kişiden 5’i için idam istedindiği hatırlatılan Feyzioğlu şunları söyledi:

“İdamı istenenler Suudi vatandaşıdır. Vatandaşlık hukukuna göre Suudi Arabistan ‘Benim vatandaşım, ben yargılayacağım. Suçluysa cezasını ben vereceğim’ deme hakkına sahiptir. Buna karşılık Türkiye de onları yargılayabilir.

Ama Suudi Arabistan ‘Vermiyorum’ derse Türkiye’nin yapabileceği bir şey yok. Suçun kendi topraklarında işlenmiş olması nedeniyle Türkiye yargısı yetkilidir. Suçu işleyenler Suudi vatandaşı oldukları için ise Suudi yargısı yetkilidir.

Yani...

İki yetkili yargı ve

iki ülke...”

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