TBB Başkanı Feyzioğlu: İnsan Hakları Eylem Planı yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir plan

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu , 'sokaktaki insana, hane halkına dokunan İnsan Hakları Eylem Planı'nın, yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan ve yol haritası olduğunu' söyledi.

Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi. Planın hazırlanmasında emeği geçenlere ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e teşekkür eden Feyzioğlu, eylem planının üzerinde 2 yıl çalışıldığını anımsattı.

Sputnik'in aktardığına göre; avukatların da planın hazırlık sürecinde görüşlerini aktardığını hatırlatan Feyzioğlu, planın olgunlaşmasına katkı sunduklarını bildirdi. Feyzioğlu, eylem planında öngörülen düzenlemelerin vatandaşların hayatına dokunduğunu söyledi.

"Yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir eylem planı"

Aile içi şiddetle ilgili düzenlemeleri de anlatan Feyzioğlu, eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebeplerin, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi.

Feyzioğlu, 0-6 yaş çocuğu bulunan mahkum annelerin cezalarını çekebilmeleri için anne-çocuk ünitelerinin oluşturulmasının öngörüldüğünü, "koğuşta büyüyen çocuk" görüntülerinin ortadan kalkacağını vurguladı.

Hayvan hakları yasasının çıkacağının planla müjdelendiğini ifade eden Feyzioğlu, "Hayvan mal değil candır" cümlesini planda görmekten mutlu olduğunu bildirdi.

Feyzioğlu, istinaf mahkemelerinin, gerekçe yanlış olduğunda, savunma hakkı ihlal edildiğinde mahkeme kararını bozma yetkisi verileceğini dile getirdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, "İnsan Hakları Eylem Planı, sokaktaki insanımıza, hane halkına dokunuyor. Yıldızları tarif eden bir eylem planı değil, o yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir eylem planı. Ciddi bir yol haritası" değerlendirmesinde bulundu.