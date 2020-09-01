TBB Başkanı Feyzioğlu: Emperyal kuklacıların demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri paramparça olacaktır

Adli yıl açılış töreninde konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Adli Yıl Açılışı'nda konuştu. Feyzioğlu, açıklamasında, "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır" dedi.

Feyzioğlu ayrıca, "Yüz yıl önce Yunanistan eliyle milletimize acımasızca dayatılmak istenilen Sevr, bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Başkanı: Hukuk bağımsızlığımıza saygı duymayanlardan yargı bağımsızlığı dersi almamız mümkün değil

Öte yandan açılışta konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal medyadan gelen baskıların, kamuoyu tepkisinin, resmi veya gayriresmi sivil toplum örgütlenmelerinin hakimlerin bağımsızlığını etkileme potansiyeli taşıdığını söyledi.

Üstün hukukun sözcüsü gibi takdim edilen yabancı, çoğunlukla da Avrupa menşeli oluşumların ve onların uzantılarının da bağımsızlığı zedeleyen faktörler arasında yer aldığını belirten Akarca, şöyle devam etti: "Avrupacı etki gruplarına tavsiyemiz, Türkiye'de yargı bağımsızlığına gölge düşürecek söylemlerden, patronize edici üsluptan sakınmalarıdır. Hukuk sistemimizi toplumsal dinamiklere göre şekillendirmekte özgür ve bağımsız bir ülkeyiz. Hukuk bağımsızlığımıza saygı duymayanlardan yargı bağımsızlığı dersi almamız mümkün değildi"

Akarca, yeni bir Yargıtay Kanunu'na ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.