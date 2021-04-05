TBB Başkanı Feyzioğlu: Emekli amirallerin bildirisi, olumsuz çağrışımlara sebep olduğu ve Montrö'nün sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu , 103 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili açıklamasını, "Bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem Türkiye için son derece önemli olan Montrö Antlaşması'nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur" şeklinde değerlendirdi.

TTB Başkanı Metin Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce 126 emekli büyükelçinin Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin toplu bir açıklama yaptığını hatırlattı.

TIKLAYIN | Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesinin ardından başlayan Montrö tartışmaları için 126 diplomat ortak açıklama yayımlamıştı

Bunun bir tepki yaratmadığını ifade eden Feyzioğlu, "geçmişte büyükelçilerin yaptığı bir darbenin bulunmadığını" belirtti.

Metin Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Emekli amirallerin bildirisinin tepki çekmesinin nedeni, demokrasi tarihimizde yaşadığımız acı tecrübelerdir. Söz konusu bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem Türkiye için son derece önemli olan Montrö Antlaşması'nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur. Meselenin suhuletle sonuçlandırılmasının, ülkemizin yararına olduğunu düşünüyorum."

TIKLAYIN - 103 emekli amiralden 'Montrö' ve 'tarikattaki amiral' bildirisi, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanı'ndan tepki: Darbe çağrışımlı bildiri, haddinizi bilin!

TIKLAYIN - 103 emekli amiralin 'Montrö' ve 'tarikattaki amiral' bildirisine soruşturma başlatıldı