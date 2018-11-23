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TBB Başkanı Fevzioğlu'na Demirtaş eleştirisi: AİHM kararı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni mi ilgilendiriyor?

AİHM, iki yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep etti

23 Kasım 2018 20:56

Eski HDP Milletvekili ve yerine kayyım atanan Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş hakkında verdi "Tutukluğuna son verilsin" kararıyla ilgili Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu'na "Söyleyecek bir tek sözünüz yok mu?" diye sordu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını talep etti. 

Kararın ardından çok sayıda hukukçu AİHM'in kararlarının bağlayıcı olduğunu belirterek Demirtaş'ın serbest bırakılması  gerektiğini söyledi. 

HDP'li siyasetçi Sakık, sosyal medya hesabı Twitter'da, AİHM kararının ardından,  avukat olan  Demirtaş'la ilgili sessizliğini koruyan TBB Başkanı Fevzioğlu'nu eleştirdi.   Sakık, Fevzioğlu'na " AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin söyleyecek bir tek sözünüz yok mu? Bu mevzu sizi değilde acaba Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanını mı ilgilendiriyor?" diye sordu.

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