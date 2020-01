-TBB Başkanı Aydın: Faiz oranları düşecek ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, yılın ikinci yarısında faizleri aşağı yönlü gördüğünü bildirdi. Ankara Sanayi Odasının (ASO) 15'inci gündem toplantısında konuşan TBB Başkanı Hüseyin Aydın, daha sonra soruları yanıtladı. Devletin tarıma destek verdiği ancak sanayiye yeterince destek vermediği yönünde yapılan bir değerlendirme üzerine de Aydın, bankaların tüm sektörlere eşit mesafede durduğunu ama zaman zaman öne çıkan sektörler bulunduğunu, örneğin son dönemde enerji yatırımlarının daha önemsendiğini söyledi. Bankaların kredi uygulamalarının 30 yıl öncesi ile hemen hemen aynı olduğunu anlatan Aydın, şöyle konuştu: ''Aslında her şeyde yenilik yaptığımız bir dönemde kredilendirme süreçlerini yeniden tarif etmemiz lazım. Nasıl bir tarımı finanse etmek istediğimizi daha önce açıkladık. Biz tarımın endüstriyelini yapacağız. Endüstriyel tarım için de devletin sağladığı imkanların farklı alanlarda ticaret yapanlarca da bu sektörlere yatırım yapılmasının yönünün ve yolunun açılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Her yıl devlet uygulayacağı sübvansiyonlarla ilgili bir kararname çıkarıyor. Bu kararname de bugün yarın çıkacaktır. Bu kararnamede bu söylediklerimizin bazı ipuçlarını göreceksiniz. Tarım, geleceğin önemli sektörlerinden birisidir, onun için bu sektöre yatırım yapanları finanse etmeye devam edeceğiz.'' Aydın, bir soru üzerine normal olarak alınan her kredinin teminatının bulunmasının mümkün olmadığını, bu şekilde hiç bir zaman büyük projelerin hayata geçirilemeyeceğini belirterek, ''Bazen hayalleri de teminat yapmak lazım. Böyle yaptığımız zaman verdiğimiz kredilerin tamamına yakını geri gelir. Bu sürecin buna dönüşmesi için gayret gösteriyoruz'' dedi. Projenin kendisinin teminat olduğu bir yapıya hızla geçilmesi gerektiğini ifade eden Aydın, çünkü geri dönüşün garanti edilmesi ve hep teminata dayalı bir kredi mantığının verimliliği düşürebileceğini kaydetti. -Çek kanunu- ''Çek Kanunu ile ilgili Bankalar Birliğinin görüşü nedir'' şeklindeki soru üzerine de Aydın, şunları söyledi: ''Yasaya şöyle bir bakıldığında hani bir deyim vardır 'ekonomik suç, ekonomik ceza' diye. Yasa yapıcılar sormuşlardır biz de kendi üyelerimizle bunu paylaştık görüşlerimizi bildirdik. Yasa yapıcılar doğal olarak bizim görüşlerimizin bir bölümüne katıldı, bir bölümüne katılmadı. Kamu oyunda en çok tartışılan konu hapis cezasıyla ilgili bölüm. Biz onun tartışma tarafı olmayacağız. Bazen o işi yapamamak, kullandırmayı yasaklamak da son derece önemli bir müeyyidedir. Aslında çek bir ödeme aracıdır. Ama piyasa bunu bir kredilendirme aracı olarak görüyor. Biz bir müşteriye kredi verirken nelere bakıyorsak, o zaman çek alıp verirken de girişimcilerimizin o hassasiyetleri göstermesi lazım. Ekonominin sağlıklı yürümesi, karşılıklı tarafların edimlerini birlikte yerine getirmesiyle mümkündür. Burada biraz daha duyarlı ve basiretli davranırsak bir problem olacağını düşünmüyorum. Risk santralizasyon merkezinin de daha işlevsel hale getirilerek girişimcilerimizin tereddüt ettiği konuların orada çözülebileceğini de ifade etmek istiyorum. Bu konuda muhtemel sivil toplum örgütleri, Kredi Kayıt Bürosu genel müdürümüz, Bankalar Birliğinin genel sekreteri, Adalet Bakanlığının yetkilileri hep birlikte kamu oyunu ciddi şekilde bilgilendireceğiz.'' -Faiz oranları düşecek- Aydın, 2012 yılı içinde faiz oranlarının nasıl olacağına ilişkin soruya da ''Kur ne olur, faiz oranları ne olur şeklindeki soruları aslında bankacılar çok cevaplamıyoruz. Bugünkü gidişat elbette yılın ikinci yarısı faizleri aşağı yönlü görüyorum. Çünkü kaynak tarafında bir gevşeme var. Doğal olarak bu da aktife yansıyacaktır'' şeklinde yanıt verdi. Aydın, altın gibi değerli madenlerin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili olarak da buna ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü bankaların bu ürünleri ekonomiye kazandırmak için ciddi anlamda faaliyet gösterdiklerini kaydetti.