TBB Başkanı, Adalet Bakanı ile görüştü: Oda isimlerinden 'Türk'ün silinmesine ilişkin çalışma yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın meslek odalarının isimlerindeki 'Türk' ve 'Türkiye' ifadelerinin çıkarılmasını talep etmesinden sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu arasında bir görüşme gerçekleşti. "Sayın Gül, bana ‘TBB’nin milli konulardaki duruşuna ilişkin bir tereddütleri olmadığını’ söyledi" diyen Feyzioğlu, somutlaşan bir çalışma olmadığının belirtildiğini aktardı.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun aktardığına göre, eyzioğlu ve ekibi dün Adalet Bakanlığı’na gitti. Bakan Abdulhamit Gül ile yapılan görüşme bir saati aşkın sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapan Feyzioğlu, "Sayın Gül, bana ‘TBB’nin milli konulardaki duruşuna ilişkin bir tereddütleri olmadığını’ söyledi. Somutlaşan bir çalışma olmadığını ama somutlaşma aşamasında bizimle de elbette gerekli görüşmelerin yapılacağını ifade etti” dedi.

Erdoğan, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyen Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) tepki göstermiş, meslek odalarının isimlerinde 'Türk' veya 'Türkiye' ifadelerinin yer alamayacağını savunmuştu.