TBB: Bankacılık sektörü 2017 yılında yüzde 19 büyüdü (2)

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İstanbul, 8 Şubat (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankacılık sektörü toplam aktiflerinin 2017 yılında yüzde 19 büyüdüğünü açıkladı.

TBB\'nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, 2017 yılında bankacılık sektörü toplam aktiflerinin, bir önceki yılına göre yüzde 19 artarak, 3.3 trilyon liraya yükseldiği belirtildi. TBB\'nin açıklamasında, bu dönemde bankacılık sektörü aktif büyüklüğün dolar bazında da 864 milyar dolar olduğu belirtildi.

Sektörün, 359 milyar lira özkaynakla, ortalama yüzde 14.7 kârlılık elde ettiği belirtilen açıklamada, bankacılık sektörünün performansını etkileyen başlıca gelişmeler de şöyle sıralandı:

- Bankacılıkla ilgili düzenlemelerde uluslararası düzenlemelere uyumu amaçlayan değişiklikler sermaye yeterliliğini, bankacılık ürün ve hizmet talebini,

- büyümeyi destekleyen düzenleme ve uygulamalar kredi talebini,

- Hazine garantili ve KGF kefaleti ile kullandırılan krediler de kredi arzını,

olumlu yönde etkiledi.

- Kamu kesiminin kaynak talebi arttı.

- Enflasyon hedefin üzerinde kaldı.

- Liranın başlıca yabancı paralar karşısındaki değeri dalgalı bir seyir izledi.

- Yurtdışında faiz oranları yükseldi.

TBB açıklamasına göre, sektörde toplam krediler yüzde 21, sabit fiyatlarla ise yüzde 8.0\'e karşılık gelen 283 milyar lira büyüyerek 2.1 trilyon liraya ya da 560 milyar dolara çıktı.

Kurumsal krediler yüzde 22 büyüyerek 1.6 trilyon liraya çıkarken, KOBİ kredilerindeki artış yüzde 22, bireysel kredilerdeki artış yüzde 16 düzeyinde gerçekleşti.

Toplam krediler içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 24, bireysel kredilerin payı ise yüzde 25 oldu. Bu dönemde takipteki alacakların kredilere oranı 0.3 puan azalarak yüzde 3.0’e geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı da yüzde 18 artarak 1.71 trilyon lira ya da 454 milyar dolara çıkarken, sabit fiyatlarla artış yüzde 5.0 oldu. Toplam kaynakların yüzde 53’lük bölümünü mevduat oluşturdu.

Bu dönemde bankacılık sektörünün toplam kredilerinin, mevduata dönüşüm oranı da, bir önceki yıla göre 3.0 puan artarak, yüzde 123 düzeyine yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduat dışı kaynakları ise yüzde 21 artışla 960 milyar lira ya da 254 milyar dolara çıktı.

Sektörün özkaynakları yüzde 20 artarak 359 milyar lira ya da 95 milyar dolara çıktı. TBB açıklamasında, \"Kârların büyük bölümünün bilanço içinde tutularak özkaynaklara ilave edilmesi özkaynak büyümesini destekledi\" denildi.

Sektör özkaynaklardaki artışın;

- yüzde 52\'ye karşılık gelen 30.7 milyar lirası geçmiş yıl karlarından,

- Yüzde 20\'ye karşılık gelen 11.6 milyar lirası da cari yıl karından geldi.

Açıklamada, \"Böylece toplam özkaynak artışının yüzde 72’si, özkaynaklara ilave edilen geçmiş yıl karlarından ve cari yıl karından geldi; bu sayede büyümenin finansmanında kredilerde artış sürdürülebildi. Kredilerdeki hızlı büyümenin de etkisiyle ortalama özkaynak karlılığı 1.5 puan artarak yüzde 14.7 oldu.\" (Grafik - Tablo)