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Ekonomi

TBB Aydın: Türkiye ekonomisi dış ve iç kaynaklı şoklara  dayanıklılık gösterdi

İstanbul, 22 Mart (DHA) – Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Türkiye’nin iç ve dış kaynaklı olaylardan etkilenmediğini ve istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü vurguladı

22 Mart 2018 17:56

İstanbul, 22 Mart (DHA) – Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Türkiye’nin iç ve dış kaynaklı olaylardan etkilenmediğini ve istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü vurguladı.
TBB ev sahipliğinde ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin katılımıyla Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısındaki açılış konuşmasında, yakın dönemde Türkiye ekonomisini etkileyen; küresel, bölgesel ve ulusal birçok önemli olayın yaşandığını hatırlatan Aydın, bu gelişmeler karşısında Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını ispat ettiğinin altını çizdi.
Türkiye ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Aydın, “Türkiye ekonomisinin dayanıklı olmasının ve büyümeyi sürdürmesinin en önemli nedeni, makro dengelerinin sağlam ve bankacılık sektörünün sağlıklı olmasıdır.
“Türkiye Bankalar Birliği olarak, iç ve dış ekonomik gelişmeleri ve finansal sektörü yakından izliyor ve değerlendiriyoruz. Ülkemizdeki yabancı temsilciler için, sektörümüz ve ekonomideki gelişmeler hakkında gerek kendilerine, gerekse ülkelerindeki yatırımcılara bilgi sağlamaya devam edeceğiz. Kendilerinden gelecek görüşme taleplerini karşılamaya her zaman hazırız” diye konuştu. (Fotoğraflı)
 

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