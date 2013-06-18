Tazyikli suya katılan madde hukukçulara göre 'işkence' yöntemi

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu TOMA'larda suyun içine ilaç katıldığını doğruladı. Katılan ilaç, ‘OC Gaz Solüsyonu’, yani biber gazının sıvı hali... İlaç vücutta birinci derece yanığa neden oluyor. Doktorların çok tehlikeli bulduğu ilaç, hukukçulara göre işkence yöntemi...

TOMA’lar günlerdir İstanbulluları tazyikli suyla püskürtülen kamuoyuna çok sayıda ‘sudan yanmış’ beden fotoğrafları yansıdı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun “Kimyasal değil, ilaçlı su. Vatandaş bu sulara alıştı” dediği maddenin bidonunda ‘OC Gaz Solüsyonu’ yazıyor. Yani biber gazının sıvı hali. Madde ciltte birinci derece yanıklara sebep oluyor. Maddenin kullanma talimatında “kanalizasyona, yeraltı sularına ya da yüzey sularına saçılması önlenmelidir, göz ve deri temasından kaçının” uyarısı var.

Radikal'in haberine göre, polisin TOMA’lara 10 litrelik bidonlarla koyduğu Jenix OC Gaz Solüsyonu’nun kullanma talimatı, bol bol sıkılan suyun aslında nasıl riskler içerdiğini gösteriyor:

“Çocuklardan uzak tutunuz. Geniş bir alana doğru sızması önlenmelidir. Kanalizasyona, yeraltı sularına ya da yüzey sularına saçılması önlenmelidir. Dökülmesi durumunda emici bir madde ile temizlenmeli. İş bitirildikten sonra yasal düzenlemelere uygun yok edilmelidir. Göz ve deri temasından kaçının, temas halinde bol su ile yıkayınız...”

OC (Oleoresincapsicum) Gaz Solüsyonu, tazyikli suyla birlikte temas ettiği deride kızarıklık, kabarıklık, yanma yapıyor. Uzmanlar maddenin temas şekli ve oranının, etkileri değiştirebileceğini vurguluyor. Adli Tıp Uzmanları Derneği’nden Dr.Ümit Ünüvar biber gazının solunumda yarattığı etki gibi bu kez ciltte tahribat olduğunu belirterek “İlk etapta gördüğümüz etkisi birinci derece yanık şeklinde aşırı reaksiyon” dedi.

'Islanan elbiseler hemen çıkarılmalı'

Türk Tabipleri Birliği’nden Dr. Hüseyin Demirdizen ise yüksek basınçla sıkılan suya literatürde ‘su topu’ denildiğini belirterek suyun içine katılan biber gazıyla birlikte nasıl etkiler yaptığını şöyle anlattı:

“Suyun içine bir de bu solüsyon eklendiğinde iki etki birleşiyor. Su topu ciltte zedelenmelere yol açıyor. Biber gazı solüsyonunun eklendiği su şiddetli kızarıklık ve yanık derecesine kadar giden sonuçlar doğurdu. Bidonların üzerinde OC Gaz Solüsyonu yazıyor ama Valilik’ten resmi açıklama bekliyoruz. İlaçlı su deniliyor. Ne ilacı açıklamalılar. Bu su ile ıslanan elbiseler hemen çıkarılmalı. Vücut bol su ile yıkanmalı.”

‘Kullanmak suç’

Avukat Ömer Kavili de maddenin kullanımının suç olduğu görüşünde:

“Basınçlı suya katılan madde, kimyasal bir maddedir. İstanbul Barosu’ndaki görevim sırasında bizzat 10 ve 11 yaşlarında çocukları bile gördüm. Çocukların elbiselerinin altındaki ciltleri yanmıştı. Bu maddenin kullanımı suçtur. Satıcının satış aşamasında bilgilendirmesi ve ürünün kutusundaki uyarıcı bilgiye rağmen bu ürünü alıp kullananlar hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. Bu maddenin kullanımı TCK’nın 94. maddesinde işkence ve zalimane davranış suçu kapsamına girmektedir. Aynı zamanda yaralama, müessir fiil suçudur ve sonuçta insanlık suçudur.”



Jenix OC Gaz Solüsyonu’nu üreten firma Güler Elektronik, Kozmetik, Kimya Sanayi ve Ticaret’ten bir yetkili şu açıklamayı yaptı:“Biz sadece üretiyoruz. Yurtdışından da alınabiliyor. TOMA’nın içindeki haznelere konuluyor. Bizzat suya katılmıyor. Polis suyu atarken, düğmeyle o haznelerden atacağı dozajı az ya da çok kendi ayarlıyor. Senelerdir bu solüsyon Güneydoğu , İstanbul, Ankara ’da kullanılıyor. Bu kez gündeme gelmesi sanırım dozajını fazla kaçırdıkları için. Görüntüler hoş değil. Emniyet ve askeriye ihale yapıyor. İhaleyi kazanan da ihale şartnamelerine göre üretiyor bu maddeyi. Acısı ne kadar, ne oranda olacak, hepsi orada belli.”