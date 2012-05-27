Tazminatı işkenceyi yapan kamu görevlileri ödeyecek

1995 yılında işkenceyle ifadesi alınan Ali Karaca suçsuz yere 5 yıl 4 ay hapis yattı. Daha sonra suçsuzluğu ortaya çıkan Karaca, İçişleri Bakanlığı’na dava açtı ve 7 bin 500 TL tazminat kazandı. Hazinenin açtığı dava üzerine önce mahkeme ardından Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tazminatın iki astsubaydan tahsil edilmesini kararlaştırdı.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, Yüksek Yargı kötü muamele yüzünden mağdura ödenecek tazminatın kusurlu kamu görevlisine rücu edilmes ini onadı.Bu kararla, kötü muamele yüzünden devlet tazminat ödemek zorunda kaldığında, bu para kusurlu kamu görevlisinden tahsil edilebilecek.

Ali Karaca isimli mağdur, 1995 yılında Denizli’de Kubilay Öztaş’ı öldürdüğü iddiasıyla 4 arkadaşıyla gözaltına alındı. İddiaya göre Zonguldak Gölhisar Jandarma Karakolu’nda işkenceyle ifadesi alınan Ali Karaca, suçu kabul etmek zorunda kaldı. Ali Karaca ve arkadaşları işlemedikleri bu suç yüzünden 5 yıl 4 ay hapis yattı.

Suçsuz olduğu ortaya çıkınca serbest kalan Ali Karaca, İçişleri Bakanlığı hakkında tazminat davası açtı. Isparta İdare Mahkemesi, 2007 yılında Ali Karaca’yı haklı buldu ve İçişleri Bakanlığı’nı 7 bin 500 lira tazminat ödemeye mahkûm etti. Danıştay 10’uncu Dairesi kararı onadı. Ali Karaca 2008 yılında parayı faiziyle birlikte Hazine’den tahsil etti.

Hazine dava açtı

Hazine avukatları, Ali Karaca’ya ödedikleri tazminatın, ifadeyi alan görevlilerin “Suçu söyletmek maksadı ile işkence yaptıklarını, bu nedenle asli kusurlu olduklarını” iddia ederek astsubay Bülent Cemal Ç. ve Fettah Y. ve Mesut K. hakkında rücu davası açtı. Davalılar mahkemedeki beyanlarında, işkence iddialarını reddetti, soruşturma aşamalarında kişinin serbest iradesiyle beyanda bulunduğunu ve ifadesinin öyle alındığını söylediler. Ayrıca davalı astsubaylar, işkence iddiasıyla haklarında herhangi bir dava açılmadığını kaydederek, davanın reddini istediler.

Ancak Malatya 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2011 yılında aldığı kararla Hazine’yi haklı buldu; ödenen tazminatın yanı sıra mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerinin 17 yıllık yasal faiziyle birlikte astsubay Cemal Ç. ile Fettan Y.’den tahsil edilmesine karar verdi. Mahkeme, o tarihlerde görevde olmadığını belgeleyen diğer davalı Mesut K. hakkındaki davayı düşürdü.

Emsal teşkil edecek

Yerel mahkemenin kararı üzerine davalı avukatı Ceyda Sezgin, temyize başvurdu. Ancak Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi, Malatya 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin “rücu” kararını 25 Nisan’da onadı. Yüksek mahkemenin onadığı karar emsal teşkil ediyor. Avukat Sezgin, “Son ümidimiz karar düzeltme yoluna gideceğiz” dedi.