-TAZMİNAT MİKTARINI 4. HUKUK DAİRESİ BELİRLEYECEK ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Ergenekon davası kapsamında tutuklu Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın açtığı tazminat davasında tahliye talebini reddeden 9 hakimin ödeyeceği tazminat miktarını 4. Hukuk Dairesinin belirlemesine karar verdi. Haberal'ın avukatları, müvekkillerinin tahliye istemini reddeden 9 hakim hakkında tazminat davası açmıştı. Yargıçların birinci sınıf hakim olması nedeniyle ilk derece mahkeme sıfatıyla davayı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, hakimlerin her birini bin 500'er lira manevi tazminat ödemeye mahkum etmişti. Hakimlerin karara itiraz etmesi üzerine dava, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda temyiz incelemesine tabi tutulmuştu. Dava dosyasını 27 Ekim Çarşamba günü inceleyen kurul, karar almak için ''oy çoğunluğu sağlanamadığı'' gerekçesiyle dosya hakkında karar vermemişti. Dava dosyasını 5 Kasım Cuma günü özel oturumla tekrar görüşen Kurul, 9 hakimin tazminat ödemesine ilişkin kararı onamıştı. Hukuk Genel Kurulu, bugünkü toplantısında da Haberal'a ödenecek tazminat miktarını görüştü. Kurul, tazminat miktarını 4. Hukuk Dairesinin belirlemesine karar verdi.