Tazminat işi çözülmeden, Ersun Yanal istifa etmeyecek iddiası

Geçmiş dönem alacakları ile sezon sonuna kadar olan maaşını düşünen Ersun Yanal’ın bu konu çozüme kavuşmadan istifa etmeyeceği öğrenildi.



fanatik'in haberine göre; Ankaragücü yenilgisi sonrası, "Elimi yine taşın altına koyarım" diyerek istifa sinyali veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde alınan hezimetinin ardından sessizliğe büründü.



Tecrübeli teknik adama özellikle ekibinin, "İstifa etmeyelim, yönetim göndersin" telkininde bulunduğu öğrenildi.

Yanal’ın hem geçmiş alacakları hem de sezon sonuna kadar olan maaşını tahsil etmek için istifaya soğuk baktığı kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzon’dan ayrılırken 11 milyon TL tazminat almıştı.