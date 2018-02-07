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Taziye ziyaretine giden çift, kazada yaralandı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir yakınlarına taziye ziyaretine giden Şahan Topal ve yanındaki eşi Ümmügülsüm Topal, yaralandı

07 Şubat 2018 19:00

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir yakınlarına taziye ziyaretine giden Şahan Topal ve yanındaki eşi Ümmügülsüm Topal, yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Ereğli- Konya Karayolu Hortu Kavşağı\'nda meydana geldi. Belkaya Mahallesi\'nden Ereğli\'deki bir yakınlarına taziye ziyaretine giden Şahan Topal yönetimindeki 68 EH 827 plakalı otomobil, kavşakta Serkan Yıldırım yönetimindeki 42 P 9081 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Şahan Topal ve yanındaki eşi Ümmügülsüm Topal yaralandı. Çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Topal çiftinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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