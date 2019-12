-Taziye mesajları ve yardım teklifleri ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Van'da meydana gelen deprem dolayısıyla dünyanın çeşitli bölgelerindeki çok sayıda ülkeden taziye ve yardım teklifleri geldi. Depremin büyüklüğünün anlaşılmasından birkaç saat sonra Dışişleri Bakanlığı kanalları ile çeşitli ülke ve kuruluşlardan gerek başsağlığı gerekse yardım teklifleri gelmeye başladı. ABD, İngiltere, Yunanistan, Azerbaycan, Pakistan, İsrail, İrlanda, Polonya, Macaristan, İsviçre, Bulgaristan, Gürcistan, Çin, Ukrayna, Rusya, Kanada ve Güney Kore, Japonya, İran, Kosova, AB, NATO ve BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi bunlar arasında yer aldı. Yunanistan, Kosova ve İran dışişleri bakanları bizzat Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak yardım teklifinde bulundular. Uluslararası yardım çağrısı bu aşamada yapmayan Dışişleri Bakanlığı, bir kriz masası kurarak, irtibat telefonlarını kamuoyu ile paylaştı. -DAYANIŞMA MESAJLARI- Van depremi nedeniyle çeşitli ülke ve örgütlerin liderlerinden taziye, dayanışma ve destek mesajları geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Van'da meydana gelen, can ve mal kaydına da neden olan deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Van'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ayrı ayrı başsağlığı mektubu yolladığı bildirildi. Azerbaycan'ın devlet haber ajansı Azertac'ın haberine göre Aliyev, Cumhurbaşkanı Gül'e gönderdiği başsağlığı mesajında, ''Size, depremde ölen ailelere ve yakınlarına, kendim ve Azerbaycan halkı adına kardeş Türk halkına başsağlığı mesajını iletir, yaralananlara acil şifalar dilerim'' dedi. Aliyev, Başbakan Erdoğan'a gönderdiği başsağlığı mesajında da, ''Bu kötü zamanda derdinizi paylaşıyorum'' ifadesini kullanarak, ''Van'da meydana gelen depremden dolayı Azerbaycan halkının ve kendisinin Türk halkına başsağlığı dileğini'' kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül'ü ayrıca telefonla arayan İlham Aliyev, üzüntü ve başsağlığı dileklerini iletti. ABD Başkanı Barack Obama, Van'da meydana gelen deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Obama, ''Van'daki depremle ilgili haberleri büyük bir endişeyle takip ettiklerini'' bildirdi. Amerikan halkı adına hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini ilettiğini belirten Obama, "Düşünce ve dualarımız depremden etkilenen bölgeye yardım götürmeye çalışan cesur erkek ve kadınlarla birlikte. Bu zorlu zamanda müttefikimiz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz ve Türk yetkililere yardıma hazırız" ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj göndererek, Van depremi nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. Van'da meydana gelen deprem nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı gönderen Sarkozy, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı depremin trajik sonuçlarını büyük bir kaygı ve üzüntü ile öğrendiklerini aktardı. Sarkozy mesajında "Bu zor anlarda, Fransa'nın Türk halkının acılarını paylaştığı ve kendisi ile dayanışma içerisinde olduğu konusunda sizi ve Türk halkını temin etmek isterim" ifadelerini kullandı. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü arayarak Van depremi dolayısıyla üzüntülerini aktardı. Peres, Gül'e deprem dolayısıyla dayanışmasını dile getirerek, her neye ihtiyaç olunuyorsa yardım teklifinde bulundu. Sırbistan'da Devlet Başkanı Boris Tadiç, Van'da meydana gelen depremle ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye mesajı yolladı. Sırbistan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde de yayımlanan mesajda, Devlet Başkanı Tadiç, yaşanan depremden dolayı hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletirken, yaralananlara da acil şifalar diledi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Van'da meydana gelen deprem felaketi ile ilgili bir mesaj yayınladı. Başsağlığı dileklerini belirten Genel Sekreter'in mesajında şöyle denildi: "Eminim ki Türkiye, resmi ve sivil bütün kurumlarıyla elele vererek büyük bir düzen içerisinde yaralarını hızla saracaktır. İhtiyaç halinde 1999 depreminde olduğu gibi İİT ve tüm bağlı kurumlarıyla işbirliği ve yardıma hazır olduğumuzu belirtir, bu acı günde İslam Dünyası adına tüm Türk halkına başsağlığı dileklerimizi sunarız." AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Van'daki deprem nedeniyle Türk halkı ve hükümetine başsağlığı diledi. Van Rompuy, AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, zirve sırasında aldıkları Van'daki deprem haberinin kendilerinde büyük üzüntü yarattığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Van'da can ve mal kaybına neden olan deprem haberini üzüntüyle aldıklarını belirterek ihtiyaç halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi. Rasmussen, yazılı açıklamasında, depremden etkilenenlerin acısı paylaştıklarını ve Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını dile getirdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek de dayanışma ve başsağlığı mesajı göndererek artan kayıpların büyük endişe kaynağı olduğunu belirtti. Türk halkı ve makamlarının yanında olduklarını kaydeden Buzek, yaralılara acil şifalar diledi. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Van'daki deprem sebebiyle Almanya'nın Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu söyledi. Westerwelle, Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Türkiye'ye yardım teklifinde bulunduğunu belirterek, "Almanya, bu zor anlarda Türkiye'nin yanındadır" dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague Van'daki deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Hague mesajda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerini ileterek, en derin üzüntülerini dile getirdi. Düşüncelerinin enkaz altından endişe içinde haber bekleyenlerle olduğunu belirten Hague, İngiltere'nin Türk yetkililerden talep gelmesi durumunda her türlü yardıma hazır olduğunu kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton mesajında, deprem dolayısıyla Türk halkına en derin üzüntülerini iletti ve başsağlığı dileklerini sunarak, "Düşüncelerim ve dualarım depremde hayatını kaybeden ve yaralananların aileleri ve dostlarıyla bilikte" ifadesini kullandı. Clinton, ABD olarak kurtarma ekiplerinin yardım çabalarına destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Bosna-Hersek'in ''Kızılayı'' Merhamet, Van'daki depremin ardından bölgeye yardım konusunda çalışma başlattı. Merhamet Başkanı Hayruddin Şahiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da meydana gelen depremden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, kardeş Türk halkının acısını paylaştıklarını söyledi. İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Eamon Gilmore, Van'da meydana gelen depremle ilgili taziye mesajı yayımlayarak, kurtarma çalışmalarında yardıma hazır olduklarını bildirdi.