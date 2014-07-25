'Tayyip Erdoğan ve Necdet Özel'i' dinlediler'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, üst düzey devlet adamlarına verilen 164 kriptolu telefondan 80’inin dinlenildiğini tespit ettiklerini bildirdi.

TÜBİTAK’ta düzenlenen iftarda gazetecilerle biraraya gelen Işık TİB’deki kayıtların 30-40 defa silindiğini belirterek kenarda köşede kalmış bilgi kırıntılarından yaptıkları çalışmada devlet adamlarına verilmiş toplam 164 kriptolu telefonun 80 adetinin kesin dinlendiğini belirlediklerini söyledi.



Bu dinlemelerin içinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel olmak üzere bir dizi askeri personelin de olduğunu belirten Işık, ayrıca Başbakan Tayyip Erdoğan ve bakanların da dinlenenler içinde yer aldığını kaydetti.



Kalan 84 kriptolu telefon için inceleme yapıldığını ifade eden Işık, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dinlenenler içinde olup olmadığının sorulması üzerine Cumhurbaşkanının dinlenip dinlenmediğini şu anda belirleyemediklerini söyleyerek, “Ama yüzde 99 vardır” dedi.



Bu aşamadan sonra dinlemenin hangi uca ulaştığı ile ilgili araştırmanın sürdüğü kaydeden Işık nerede nasıl dinlendiğinin yargının bulmak zorunda olduğunu belirtti.

Yeni kriptolu telefonlarn yılbaşına hazır

Bakan Işık yeni kriptolu telefonlarla ilgili TÜBİTAK’ın çalışma yaptığını belirterek, yılbaşına yeni telefonların hazır olacağını kaydetti. Bu telefonların dinlenmemesi için ayrıntılı çalışma yaptıklarını söyleyen Işık yazılım ve sertifikasyonun farklı kurumlar tarafından verileceğini açıkladı.