Cumhurbaşkanı Erdoğan oniki yıllık evinden taşındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaklaşık oniki yıldır oturduğu Keçiören Subayevleri’ndeki evinden sessiz sedasız taşındı. Keçiören’deki eşyalar Erdoğan çifti Amerika seyahatindeyken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den boşalan Dışişleri Konutu’na taşındı.

Ümit Çetin'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Erdoğan’ın ilk konuğu da dün gece Başbakan Ahmet Davutoğlu oldu.

Konutta gece buluşması

Amerika dönüşü hafta sonu İstanbul’da kalan Erdoğan dün gece ilk kez Dışişleri Konutu’nda kaldı. Abdullah Gül Dışişleri Bakanı iken oturmaya başladığı konutu Cumhurbaşkanlığı döneminde de bırakmadı ve tüm görev süresi boyunca burada yaşadı. Gül’ün ayrılmasının ardından bir süre eşyalarını alması beklendi ve konutun boşalmasının ardından Erdoğan dün ilk kez kaldı. Erdoğan’ın ilk konuğu da Başbakan Ahmet Davutoğlu oldu. Erdoğan dün gece saat 24.00’de Davutoğlu’nu konuta çağırdı ve burada yaklaşık 45 dakika görüştü. "Görüşmede Davutoğlu’nun Erdoğan’a, Türkiye’nin koalisyona verebileceği katkılar konusunda bilgi verdiği" öğrenildi.

Geçici olacak...

Konut, Çankaya Köşkü’ne 100 metre, Başbakanlık Resmi Konutu ile de kapı komşusu. Dışişleri Konutu’ndan Başbakanlık Resmi Konutu’na da geçiş bulunuyor. Erdoğan Dışişleri Konutu’na taşınsa da bu konaklamanın kısa süreli olacağı söyleniyor. Erdoğan çifti için "Söğütözü’ndeki yeni Cumhurbaşkanlığı kampüsü içinde inşaatı devam eden bir konut yapıldığı ve tamamlanınca çiftin buraya taşınacağı" belirtiliyor.