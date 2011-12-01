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Dünya

'Tayyip Ağabey borcumuzu sildi'

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığını bugünkü törenle devralan Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı...

01 Aralık 2011 02:00

T24 - Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığını bugünkü törenle devralan Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le biraraya geldi. Türklerin Kırgızistan’dan Anadolu’ya göç ettiğini söyleyen Kırgız Cumhurbaşkanı, "Bunu anlattığımda, Tayyip abi borcumuzu sildi" dedi. 



Törenin ardından ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ilk görüşmesini Abdullah Gül'le yaptı. Kırgız Lider, başbakan olarak Türkiye'ye yaptığı ziyarette Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen görüşmeyi anlattı.

Anadolu halkının Orta Asya topraklarından gittiğini ifade eden Atambayev, Başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmede, "Kızgızlar buralara gelmeseydi, Türkiye olmazdı." dediğini hatırlattı. Atambayev, "bunun üzerine Tayyip Ağabey borcumuzu sildi" dedi.

Anlatılanları gülümseyerek dinleyen Cumhurbaşkanı Gül ise Atambayev'i yeni görevinden dolayı tebrik etti. Gül, Kırgızistan’da yaşanan demokratik iktidar değişikliğininin tarihi bir olay olduğunu vurguladı.



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