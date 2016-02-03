Tayyar’dan Arınç’a: Görev alamayınca Cumhurbaşkanı’ndan intikam alma duygusuyla hareket etmeye başladı

AKP'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Erdoğan'ın Dolmabahçe mutabakatından haberi vardı" sözleri nedeniyle kendisini "O zat, dürüst hareket etmiyor" demesiyle başlayan tartışma sürecine AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da katıldı. Tayyar, Arınç’ın AKP’de 3′lü bir yapının parçası olarak gördüğünü ve ‘dışlandıktan sonra’ intikam peşinde koştuğunu savundu.

Beyaz TV’de konuşan Tayyar’ın yaptığı açıklamalar şöyle:

“Aradan geçen sürede ne oldu. Erdoğan başbakan ve cumhurbaşkanı; Gül de başbakan ve cumhurbaşkanı oldu. Arınç ise ne başbakan ne de cumhurbaşkanı oldu. Hatta son cumhurbaşkanlığı seçiminde de Tayyip Bey’in adaylığı konuşulurken kendisi de adaylık duygusunu besleyen birisiydi. Bunu zaman zaman espri yollu dışa vurdu. Olmadı. Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi. Sonrasında AK Parti’de genel başkanlık için yeni bir görev doğdu. O tarihte kendisine bir görev bekledi. ‘Madem sen cumhurbaşkanı oldun başbakanlık artık benim görevim’ dedi. Sayın Erdoğan, Davutoğlu’ndan yana bir tercih yaptı. Erdoğan’la ilk ciddi kırılmanın buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Başbakanlık genel başkanlık görevini kendisine vermediği için burada bir duygusal kopuş yaşadığını düşünüyorum. Sonra Arınç görev alamayınca Cumhurbaşkanı’ndan artık intikam alma duygusuyla hareket etmeye başladı.”