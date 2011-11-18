T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tayyar'a göre Öcalan'ı serbest bırakan bir general var!

Şamil Tayyar, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, 6 ay cezaevinde kaldığını ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı tarafından serbest bıraktırıldığını açıklad&

18 Kasım 2011 02:00

T24 - AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Abdullah Öcalan 1971 muhtırasından sonra öğrenci eylemi yaptığı gerekçesi ile gözaltına alındı. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Turgut Sunalp'ın 'Öcalan adamızmızdır serbest bırakın' talimatıyla serbest bırakıldı" dedi.


TV8'de "Erkan Tan'la Başkent Gündemi" programına konuk olan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "1972 yılında Öcalan’ı serbest bıraktıran Org. Turgut Sunalp’tir!” dedi.


Tayyar konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:


"Abdullah Öcalan 1971 muhtırasından sonra öğrenci eylemi yaptığı gerekçesi ile gözaltına alındı. 8 nisan 1972 yılında 6 ay cezaevinde kaldı. Ekim 1972’de serbest bırakıldı. Savcı iddinamesinde ağır ifadeler kullanmıştı. O iddianame esas alınsa yıllarca içerde kalırdı. Sonra bir anda Baki Tuğ mütalasını değişirdi.


İsmi Ramazan Özcan diye yazılmış sekreter isimleri karıştırmış. Abdullah Özcan yazılmış sonra Abdullah Öcalan olmuş. Öcalan’a haksızlık edilmiş. Operasyonu yöneten değil, katılan biriymiş. 3 ay yatıp çıkıyor. Kitap çıktığında bu bilgi elimizde yoktu. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Turgut Sunalp arıyor ve 'Öcalan adamızmızdır serbest bırakın' diyor ve iddiname değiştiriliyor.


1972 Ağustos’undan sonra arıyor. Ekim ayında Öcalan serbest kalıyor. Sayın Baki Tuğ’a sesleniyorum lütfen bu bilgiyi, bu gerçeği delikanlıca millete açıklayın. Açıklayın ki bu tezgahları bu millet daha iyi anlasın. Lütfen çıkın ve bunu açıklayın!"

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24