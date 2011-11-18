Tayyar'a göre Öcalan'ı serbest bırakan bir general var!

T24 - AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Abdullah Öcalan 1971 muhtırasından sonra öğrenci eylemi yaptığı gerekçesi ile gözaltına alındı. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Turgut Sunalp'ın 'Öcalan adamızmızdır serbest bırakın' talimatıyla serbest bırakıldı" dedi.



TV8'de "Erkan Tan'la Başkent Gündemi" programına konuk olan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "1972 yılında Öcalan’ı serbest bıraktıran Org. Turgut Sunalp’tir!” dedi.



Tayyar konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:



"Abdullah Öcalan 1971 muhtırasından sonra öğrenci eylemi yaptığı gerekçesi ile gözaltına alındı. 8 nisan 1972 yılında 6 ay cezaevinde kaldı. Ekim 1972’de serbest bırakıldı. Savcı iddinamesinde ağır ifadeler kullanmıştı. O iddianame esas alınsa yıllarca içerde kalırdı. Sonra bir anda Baki Tuğ mütalasını değişirdi.



İsmi Ramazan Özcan diye yazılmış sekreter isimleri karıştırmış. Abdullah Özcan yazılmış sonra Abdullah Öcalan olmuş. Öcalan’a haksızlık edilmiş. Operasyonu yöneten değil, katılan biriymiş. 3 ay yatıp çıkıyor. Kitap çıktığında bu bilgi elimizde yoktu. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Turgut Sunalp arıyor ve 'Öcalan adamızmızdır serbest bırakın' diyor ve iddiname değiştiriliyor.



1972 Ağustos’undan sonra arıyor. Ekim ayında Öcalan serbest kalıyor. Sayın Baki Tuğ’a sesleniyorum lütfen bu bilgiyi, bu gerçeği delikanlıca millete açıklayın. Açıklayın ki bu tezgahları bu millet daha iyi anlasın. Lütfen çıkın ve bunu açıklayın!"

