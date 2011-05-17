Tayyar: Ergenekon davası yan yollara saptı

T24 - Seçmenlerinin 'Ergenekon avcısı' adını taktığı AKP Gaziantep milletvekili adayı gazeteci Şamil Tayyar "Nedim Şener ve Ahmet Şık operasyonlarıyla Ergenekon davası yan yollara saptı" dedi.





AKP’nin Gaziantep milletvekili adayı gazeteci Şamil Tayyar, Ergenekon, Balyoz davalarıyla ilgili yazıları, kitapları ve TV programları nedeniyle Anadolu’da gördüğü ilginin beklediğinin çok üstünde olduğunu belirterek “Ergenekon avcısı diyenler oluyor” dedi.

TBMM’de basın özgürlüğü ve demokrasi için çalışacağını söyleyen Şamil Tayyar, Ahmet Şık ve Nedim Şener’in tutuklandığı operasyonlarla Ergenekon davasının ‘yan yollara’ saptığını söyledi.

Radikal gazetesinin haberine göre, Ergenekon ve Balyoz davaları konusundaki kararlı tutumunun toplumda karşılık bulduğuna dikkat çeken Tayyar, seçmenlerinin “Bu çizgini asla bozma. TBMM’de de Ergenekon konusundaki tavrını, kararlılığını sürdür” telkininde bulunduğunu aktardı. Seçim çalışmaları için gittiği köylerde hiç beklemediği insanların Ergenekon konusuyla ilgili olduğuna işaret eden Tayyar, kamuoyunda kendisiyle ilgili ‘Ergenekon gibi derin yapılarla mücadele eden biri’ imajının oluştuğunu ve bunun ‘güçlü insan’ algısını yarattığını söyledi.

26 yıldır gazetecilik yapan ve gazeteciliğinin son döneminde Ergenekon yazılarıyla ve kitaplarıyla çıkış yapan Tayyar, TBMM’de de faili meçhullerin, darbe girişimlerinin aydınlatılması gibi çalışmalarda rol alacağını söyledi. Tayyar, “Gazeteciyken araştırıp teşhir edebiliyorduk. Şimdi teşhir olan konularda sonuç alacak adımlar atabiliriz” dedi.

Bir gazeteci olarak gazetecilerin temel sorunlarına çözüm getirecek mevzuat çalışmalarında da olmak istediğini söyleyen Şamil Tayyar, “Hiçbir gazetecilik faaliyetine hapis cezası verilmemeli. Gazeteciler diğer özel yasalı mesleklerde olduğu gibi TCK’ya göre değil kendi özel yasaları olan basın yasasının hükümlerine göre yargılanmalıdır” diye konuştu.



'Doğrudan 1 numaraya doğru gidilmeliydi'

Yazıları ve kitapları nedeniyle bir gazeteci olarak binlerce davayla da karşı karşıya olan Tayyar, Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın tutuklanmasını değerlendirirken de şunları söyledi: “Ergenekon bir darbe davası. Darbeyi deşifre etmesi gerekiyor. Nedim Şener ile Ahmet Şık operasyonuyla soruşturma ana yoldan yan yollara saptı. Oysa direkt bir numaraya doğru ana yoldan gidilmeliydi. Ahmet Şık ile Nedim Şener’in tutuklanmasıyla eksen kayması iddiaları da gündeme geldi. Ergenekon davası basılmayan kitabın hayali sayfalarına hapsedilemeyecek kadar büyük bir davadır.”

Ergenekon sanıkları Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve İlhan Cihaner’in de TBMM’ye gireceğini hatırlattığımız Tayyar, bu isimlerle TBMM’de karşı karşıya gelip gelmeyeceği sorumuzu ise “Her medeni insan gibi ilişkilerimiz devam eder. Ancak bu konuda dozu karşı taraf belirler. Biz şahsen kırıp döken taraf olmayız” diye yanıtladı.



