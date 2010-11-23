Tayvanlılar 'Teknolojik ağaç' inşa edecekler

T24

Tayvan'ın en büyük üçüncü şehri Taichung'da inşa edilecek olan 'teknolojik ağaç' bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir tasarıma sahip. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Bir tasarım yarışmasında birincilik ödülü alan "Floating Observatories" (Dalgalanan Gözlemevleri) yeni gökdelenin inşa edilmesine karar verildi.Bir ağaca benzeyen binanın dallardaki yaprakları andıran sekiz gözlemevi bulunacak ve bu gözlemevleri aşağı ve yukarıya doğru hareket edecek.Her bir gözlemevi, 80 kişiyi taşıyabilen bir asansör gibi çalışacak ve Tayvan adası şeklinde tasarlanacak.Mimarlara göre, gözlemevleri hafif bir materyalden yapılacak ve güçlü bir elektromanyetik alan içine yerleştirilen dikey bir ray üzerinde hareket edecek şekilde inşa edilecek.Kulenin içinde bir müze, restoranlar, ofisler ve bir 'şehir parkı' bulunacak.Kulenin tasarımcısı Romanyalı mimar Stefan Dorin, "Tayvan'ın coğrafi görünümünden (yaprağa benzeyen bir ada) başlayarak teknolojik bir ağaç konsepti geliştirdik. Zeplin benzeri asarsörler biçiminde, aşağı şukarı hareket eden ve gözlem güverteleri hizmeti görecek sekiz (uğurlu olduğu için) uzaysal yapraklar tasarladık" diyor.Kule ayrıca yeşil teknoloji kullanacak şekilde tasarlanmış. Sıcaklık ve sıcak su için türbinler ve güneş panelleri kullanılacak. 300 metre kadar yüksekliğe sahip olacak bina, Tayvan'ın en yüksek binası olan 509 metre yükseklikteki Taipei 101'in yanına bile yaklaşamıyor.Hükümet destekli bina inşasına 2012'de başlanması planlanıyor.