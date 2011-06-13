-TAYVAN'DAN NÜKLEER SANTRAL FİNANSMANINA ONAY TAİPEİ (A.A) - 13.06.2011 - Tayvan meclisi, adada inşası süren dördüncü nükleer santral için 482,76 milyon dolarlık finansmanı onayladı. İktidardaki milliyetçilerin çoğunluğu oluşturduğu meclis, Japonya'daki nükleer felaketin ardından halkın nükleer santrallerin güvenliğine yönelik kaygılarının arttığı bir ortamda, dördüncü santralle ilgili finansman yasasını geçirdi. Japonya'da 11 Mart'taki şiddetli deprem ve tsunaminin Fukuşima nükleer santralinde ağır hasara yol açmasının ardından Tayvan lideri Ma Ying-jeou, nükleer enerji programını sürdüreceklerini açıklamıştı. Ana muhalefetin lider adayı Tsai Ing-wen ise nükleer enerjinin kullanımının aşamalı olarak sona erdirilmesi önerisinde bulunmuştu.