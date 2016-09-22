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Dünya

Tayvan'dan Google'a bulanıklaştırma talebi

Tayvan, Güney Çin Denizi'nde Taiping adıyla da bilinen "Itu Aba" adalarına ait uydu görüntülerinin bulanıklaştırmasını istedi

22 Eylül 2016 20:04

Tayvan, Güney Çin Denizi'nde Taiping adıyla da bilinen "Itu Aba" adalarına ait uydu görüntülerinin bulanıklaştırması için Google'den resmi talepte bulundu.

China Post gazetesinin, Tayvan Sahil Güvenlik İdaresinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Taipei yönetimi, Google'ın harita uygulamalarında görüntülenebilen Taiping adalarındaki askeri yapılara ait görüntülerin bulanıklaştırılmasını talep etti.

Sahil Güvenlik Bakanı Li Çung-vey, parlamento oturumunda adadaki askeri yapıların gizli olduğunu ve ifşa edilemeyeceğini söyledi. Li, talebin Google'a resmen iletildiğini belirtti.

"Rahatsız edici"

Savunma Bakanı Fıng şı-kuan da "Taiping adalarında inşa ettiğimiz tesislerin gizli askeri yapılar olması hasebiyle herkese açık olması elbette bizim için sakıncalı ve rahatsız edici." ifadelerini kullandı.

Askeri tesis inşaatlarının devam ettiği adanın yeni görüntülerinde üç ayaklı yeni bina, yenilenen bir uçak pisti ile orta büyüklükte bir liman görülüyor.

Egemenlik tartışmaları

Tayvan tarafından kontrol edilen Taiping Adası için Çin, Vietnam ve Filipinler arasında egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

Çin ve Tayvan, yer altı kaynakları açısından zengin Güney Çin Denizi'nde başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Güney Çin Denizi üzerinden gemi taşımacılığıyla dünya genelinde yılda yaklaşık beş trilyon dolarlık ticaret yapılıyor. 

 

 

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