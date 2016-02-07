Tayvan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi, 117 kişi kayıp

Tayvan'ın güneyindeki Tainan şehrinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 34'e yükseldiği, 117 kişiye ise hala ulaşılamadığı bildirildi.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Yunus Emre Ağaçdan’ın haberine göre Tainan şehrinde, dün sabaha karşı yerel saatle 03.57'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ölü sayısının 34'e yükseldiği, 500'e yakın kişinin ise enkazlardan sağ olarak çıkarıldığı bildirildi. Deprem sonrası 117 kişiden ise hâlâ haber alınamadığı açıklandı. Bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Japonya ve Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri de Tayvanlı ekibe dahil oldu. Elektrik problemi nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri de yeniden başlatıldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade ediliyor.