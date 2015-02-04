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Dünya

Tayvan'da yolcu uçağı düştü; en az 23 ölü!

Uçakta bulunan 54 yolcu ve 4 mürettebattan 23'ü hayatını kaybetti

04 Şubat 2015 09:45

Tayvan'da kalkıştan hemen sonra bir köprüye çarpan yolcu uçağı, yakınlardaki bir nehre düştü.

Reuters'ın haberine göre, ATR 72-600 tipi uçaktaki 58 kişiden en az 23'ünün "yaşam belirtisi göstermediği" açıklandı.

Büyük bölümü sulara gömülen uçaktaki 19 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Yetkililer, yolcularının çoğu Çinli turist olan uçaktaki 28 kişinin kurtarıldığını, çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Başkent Taipei'deki Sungshan havalimanından kalktıktan kısa süre sonra Keelung Nehri'ne düşen uçağın, TransAsia Havayolları'na ait olduğu açıklandı.

Uçağın alçalırken, nehrin üzerindeki bir köprüye çarptığı an, otoyoldaki bir aracın içinden görüntülendi. Uçağın kalkıştan kısa süre sonra neden alçalmaya başladığı ise bilinmiyor.

Temmuz ayında yine TransAsia Havayolları'na ait bir uçak Tayvan'ın Penghu Takımadaları yakınında fırtına nedeniyle düşmüştü. Kötü hava şartlarının etkisiyle gerçekleşen kazada 51 kişi hayatını kaybetmişti.

İşte saniye saniye uçağın düşüş anı:

 

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