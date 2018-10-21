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Dünya

Tayvan'da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 132 yaralı

Yaralılardan 80'inin durumunun ağır olduğu belirtildi

21 Ekim 2018 19:55

Tayvan'nın Yilan bölgesinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 132 kişi yaralandı. 

Tayvan basınında  yer alan habere göre,  Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan bölgesindeki Taipei kentinden Taitung kentine giden içinde 310 yolcunun bulunduğu tren raydan çıktı. Kazad 17 kişi hayatını kaybetti, 80'i ağır 132 kişi yaralandı.

Nedeni henüz bilinmeyen kazada, trenin 8 vagonundan 5'inin raydan çıktığı, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in olay yerine 120 kişilik askeri bir ekibin gönderilmesi talimatını verdiği belirtildi. 

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