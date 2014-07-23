Yolcu uçağı Tayvan'da yere çakıldı; 51 ölü

Transasia Havayollarına ait bir yolcu uçağının, tayfundan etkilenen Tayvan yakınlarındaki Penghu adalarından birine acil iniş yaptığı sırada yere çakıldı. İlk belirlemelere göre 51 kişi hayatını kaybetti.

Hürriyet'in haberine göre, bölgedeki sivil havacılık biriminin başındaki Jean Shen, Reuters'a yaptığı açıklamasında olay yerinde tam bir kaos yaşandığını, itfaiyenin uçağa müdahale ettiğini ve yakın zamanda can kayıplarıyla ilgili sayının verileceğini söyledi.

Tayvan bugün Matmo tayfununun etkisi altına girdi. Sert yağmurlar ve fırtına nedeniyle finansal piyasalar ve okullar tatil edildi.

Transasia Havayolları ise Tayvan merkezli ve daha çok iç hat uçuşları yapan, filosunda 23 adet Airbus uçak bulunduran bir şirklet. Transasia'nın birkaç yurt dışı uçuş noktasının Japonya, Tayland ve Kamboçya olduğu biliniyor.