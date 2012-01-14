-Tayvan'da seçim TAİPEİ (A.A) - 14.01.2012 - Tayvan'da halk, Çin ile yakınlaşmanın mimarı Devlet Başkanı Ma Ying-jeu ile seçilmesi halinde Pekin'le ilişkilerin soğumasına neden olabilecek muhalefet lideri Tsai Ing-ven'i karşı karşıya getiren devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor. Yerel saatle 08.00'de (TSİ 02.00) açılan sandıklar, 16.00'da (TSİ 10.00) kapanacak. 18 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı devlet başkanlığı seçimlerinde ayrıca Devlet Başkanı Ma'nın partisi Kuomintang'ın egemenliğindeki parlamentonun 113 milletvekili yenilenecek. Son kamuoyu yoklamalarına göre, Tayvan'ın baş ticaret ortağı Çin ile ilişkilerin yumuşatılmasını savunan ve ABD'de eğitim alan 61 yaşındaki hukukçu Ma Ying-jeu küçük bir farkla önde bulunuyor.