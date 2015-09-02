Tayvan'da porno yıldızlı otobüs kartları 4 saatte tükendi

Tayvan'ın başkenti Taipei'de büyük tartışmaların ardından piyasa çıkan, üzerinde Japon porno yıldızı Yui Hatano'nun giyinik fotoğraflarının bulunduğu otobüs kartları dört saat içinde tükendi.

Kartlar, tepkilerden çekinen bayilerin boykotu üzerine telefonla satışa sunuldu. Yüzde 40'ı belediyeye ait EasyCard şirketinin çıkardığı, tanesi 15.4 dolara satılan hazır kartlardan elde edilen gelir yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

Hazır kartlar, otobüs ve metronun yanı sıra büfelerde de kullanılıyor.

Kartlarla ilgili tartışma haftalar öncesinden başladı. Birçok anne-baba, siyasetçi ve kadın derneği, kadınları aşağılayıcı buldukları kartların piyasa çıkmasını engellemek için çaba harcadı. Bazı örgütler, EasyCard'ın yönetim kurulu başkanının istifasını istedi.

'Yataklı vagonda, ahlaksız yolculuk'

Kartların kullanıcılarının çoğu kadın.

"Bir Hemşirenin İtirafları" ve "Yataklı Vagonda Ahlaksız Yolculuk" gibi filmleri bulunan 27 yaşındaki Yui Hatano, yakın bir zaman önce bir erotik internet sitesinin anketinde Asya'nın en popüler dokuzuncu porno yıldızı seçilmişti.

'Sevgili Tayvan'a vefa borcu'

Ancak Hatano'nun son zamanlarda sosyal medya hesaplarında imajını değiştirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Tartışmalar sırasında hayranlarından büyük destek gördüğü belirtilen Hatano, "Bir porno yıldızı olduğum için sevgili Tayvan'a vefa borcumu ödeyemeyecek miyim?" dedi.