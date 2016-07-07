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Dünya

Tayvan'da metroda patlama; en az 21 kişi yaralandı

Görgü tanıkları, vagon alev almadan önce güçlü bir patlama sesi duyduklarını söyledi

07 Temmuz 2016 22:23

Tayvan’ın başkenti Taipei’deki metro sisteminde meydana gelen patlamada en az 21 kişi yaralandı.

Taipei’deki Songhan metro istasyonundaki banliyö trenin bir bölümünün alevler içinde kaldığı belirtilirken, patlamaya neyin sebep olduğunun bilinmediği ifade edildi.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, vagonu alevlerin sarmasından önce güçlü bir patlama sesi duyduklarını söyledi.

Taipei İtfaiye Servisi’nin yerel saatle 22.00’de patlamayla ilgili ihbar telefonları aldığı ve olay yerine 10’dan fazla ambulans ile itfaiye aracının gönderildiği belirtildi.

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