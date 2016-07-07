Tayvan'da metroda patlama; en az 21 kişi yaralandı

Tayvan’ın başkenti Taipei’deki metro sisteminde meydana gelen patlamada en az 21 kişi yaralandı.

Taipei’deki Songhan metro istasyonundaki banliyö trenin bir bölümünün alevler içinde kaldığı belirtilirken, patlamaya neyin sebep olduğunun bilinmediği ifade edildi.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, vagonu alevlerin sarmasından önce güçlü bir patlama sesi duyduklarını söyledi.

Taipei İtfaiye Servisi’nin yerel saatle 22.00’de patlamayla ilgili ihbar telefonları aldığı ve olay yerine 10’dan fazla ambulans ile itfaiye aracının gönderildiği belirtildi.