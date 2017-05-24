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Dünya

Tayvan’da eşcinsel evlilik yasallaşıyor

Tayvan, eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Asya ülkesi olacak

24 Mayıs 2017 22:56

Tayvan’da ülkenin en yüksek kademedeki mahkemesi, anayasada bulunan ‘sadece kadınların ve erkeklerin evlenmeye karar verebileceği’ şeklindeki ifadeyi anayasal haklara aykırı bularak yasama organlarına gereken değişikliğin yapılması için 2 yıl süre verdi. Mahkemenin kararı binlerce LGBT aktivisti tarafından ülkenin dört bir yanında kutlanırken, kararın uygulanmasının ardından Tayvan’ın eşcinsel evlilikleri yasallaştıran ilk Asya ülkesi olacağı kaydedildi.

Başkent Taipei’deki anayasa mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda Medeni Hukuka göre sadece erkek ve kadın arasında yapılan evlilik tarifi, Anayasa'nın insan eşitliği ve evlilik özgürlüğüne yönelik garantilerini ihlal ediyor" ifadelerine yer verildi. 

Mahkeme, mevcut evlilik yasalarının hem evlilik özgürlüğünü hem de eşitlik hakkını ihlal ettiğini kaydederek, eşcinsel evlilik hakkındaki yasa değişikliği için parlamentoya 2 yıllık süre tanıdı. Kararda, ilgili yasa değişikliğinin iki yıl içerisinde gerçekleştirilmez ya da yürürlüğe girmemesi durumunda, eşcinsellerin evlilik başvurularının kabul edileceği kaydedildi.

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