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Dünya

Tayvan'da 6.9 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

26 Nisan 2010 03:00

T24 - Tayvan'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin Tayvan'ın güneydoğu kıyılarını sarstığını belirtti.

Merkez, TSİ 06.00'da meydana gelen depremin merkez üssünün Tayvan'ın 314 kilometre güneydoğusu ile Filipinler'in Batan adalarının kuzeydoğusu olduğunu kaydederek, depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu bildirdi.

Depremden sonra tsunami uyarısı verilmedi, ancak Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi depremin merkez üssüne 100 kilometre mesafedeki kıyılarda küçük çaplı tsunamiler görülebileceğini vurguladı.

Depremin herhangi bir hasar ya da kayba yol açtığına dair henüz bilgi bulunmuyor.


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