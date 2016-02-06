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Dünya

Tayvan'daki depremde ölü sayısı 11'e yükseldi, 475 kişi yaralı

Depremde 172 kişinin kaybolduğu bildirildi

06 Şubat 2016 10:01

Tayvan'ın güneyinde merkez üssü Tainan kentinde  6,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle ölü sayısının 11'e yükseldiği, yaralı sayısının da 475 olduğu belirtildi. 

Tayvan Afetle Mücadele Merkezi, 172 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Yaralı 475 kişiden 368'inin ise tedavilerini tamamlayarak hastanelerden taburcu edildiği belirtildi. Tainan Belediyesi, yerel saatle 03.57'de yaşanan sarsıntıda ölü sayısının 11'e ulaştığını, 337 kişinin göçük altından kurtarıldığını kaydetti.

Bölgedeki afet yönetim merkezi, bin 236 görevli ve 6 helikopter ile halen göçük altında olanlar için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) görüntülerinde çok sayıda konutun ağır hasar aldığı ve yaklaşık 10 binanın ise yıkıldığı görüldü.

Depremin merkez üssünün olduğu noktada yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. 

Tayvan deprem bölgesinde olması nedeniyle sık sık benzer depremlere sahne oluyor.Tayvan'ın orta kesiminde 1999 yılında meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 300 kişi yaşamını yitirmişti.

 

 

 

 

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