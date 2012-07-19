Tayvan'da bilgisayarda 40 saat oyun oynayan genç öldü

Tayvan'da bir internet kafede 40 saat boyunca Diablo 3 oynayan 18 yaşındaki bir genç, uzun süre hareketsiz kaldığı için hayatını kaybetti.

Tayvan’da yaşayan 18 yaşındaki Chuang adındaki bir genç, Diablo 3 ismli oyunu oynamak için bir intenet kafede özel bir oda kiraladı.

Habertürk gazetesinde yer alan haber göre, 40 saat boyunca hareketsiz kalıp yemek yemeyi de ihmal eden Chuang , odaya giren internet kafe görevlisi tarafından baygın halde bulundu.

Hastaneye kaldırılan genç, kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Otopsi raporunda ise ölüm sebebi olarak uzun süre aynı pozisyonda kalmasına bağlı olarak oluşan kalp ve damarlarıyla ilgili sorun gösterildi.

'Haberi duyduğumuza üzüldük'

Oyunun yapımcı firması Blizzard, gencin ölümü üzerine yaptığı açıklamada, “Haberi duyduğumuza üzüldük. Her bireyin, ya da ailelerinin onlar üzerinde bir oyun dengesi oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Bir kişinin günlük yaşamı ve aktiviteleri kesinlikle herhangi bir eğlence anlayışının üstünde tutulmalı.” İfadelerini kullandı.

Tayvan’da geçen şubat ayında da bir kişi 23 saatlik oyundan sonra kalp krizi nedeniyle ölmüştü.