Gezi Parkı direnişine animasyonlu yorum

Tayvan'dan yayın yapan internet sitesi NMA TV, dünyanın dört bir yanından gelen haberleri animasyon yoluyla anlatıyor. Daha önceden de Gezi Parkı eylemleriyle ilgili videolar yayınlayan NMA TV, son animasyonunda #duranadam'ı öne çıkarıyor.



'Çapulling' teriminin de kullanıldığı haberin sonunda 'Sizce de olayları Türkiye medyasından daha iyi haberleştirmemiş miyiz?' diye soruluyor.

NMA TV, daha önceden yayınladığı bir animasyonda ise 3 çocuktan alkol kısıtlamasına, Erdoğan'ın Başkanlık sistemi isteğinden CNNTürk'ün direnişin ilk gecesinde yayınladığı penguen belgeseline kadar pek çok konuda Erdoğan eleştirmişti. Bu animasyonun sonundaki soru ise şu: 'Sizce de Tayyip sultan kavuğuyla daha hoş durmuyor mu?'

