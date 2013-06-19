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Dünya

Gezi Parkı direnişine animasyonlu yorum

Tayvanlı internet sitesi NMA TV, #duranadam'ı ve Başbakan Erdoğan'la ilgili son gelişmeleri nükteli bir animasyonla haberleştirdi

19 Haziran 2013 19:30

Tayvan'dan yayın yapan internet sitesi NMA TV, dünyanın dört bir yanından gelen haberleri animasyon yoluyla anlatıyor. Daha önceden de Gezi Parkı eylemleriyle ilgili videolar yayınlayan NMA TV, son animasyonunda #duranadam'ı öne çıkarıyor. 

'Çapulling' teriminin de kullanıldığı haberin sonunda 'Sizce de olayları Türkiye medyasından daha iyi haberleştirmemiş miyiz?' diye soruluyor.

 

NMA TV, daha önceden yayınladığı bir animasyonda ise 3 çocuktan alkol kısıtlamasına, Erdoğan'ın Başkanlık sistemi isteğinden CNNTürk'ün direnişin ilk gecesinde yayınladığı penguen belgeseline kadar pek çok konuda Erdoğan eleştirmişti. Bu animasyonun sonundaki soru ise şu: 'Sizce de Tayyip sultan kavuğuyla daha hoş durmuyor mu?'

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