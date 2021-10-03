Tayvan: Rekor sayıda Çin askeri jeti, hava savunma tanımlama bölgemize girdi

Tayvan, 39 tane Çin askeri jetinin kendi hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) girdiğini söyledi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, cuma günü 38 Çin jetinin kendi hava savunma tanımlama bölgesine girdiğini açıklamıştı. Dün ise 39 Çin jetinin girdiği belirtildi.

Tayvan Başbakanı Su Tseng-Chang dün yaptığı açıklamada "Çin her zaman barbar ve şiddetli eylemleriyle bölgesel barışı tehdit etmiştir" dedi.

Çin, bir yıldan uzun süredir Tayvan'ın güneyine savaş jetleri gönderiyor. Bu hafta sonu gönderilen jetler, en yüksek sayı olarak belirtildi.

Pekin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ediyor. İki ülke, 70 yılı aşkın süredir ayrı yönetiliyor.

Bir ülkenin toprakları ve ulusal hava sahası dışında kendi belirledikleri, yabancı uçakları takip ettikleri; teknik olarak uluslararası hava sahası konumunda olan, alanlara hava savunma tanımlama bölgesi deniyor.