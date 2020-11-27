Tayvan Parlamentosu'nda milletvekilleri birbirlerine domuz bağırsağı fırlattı

T24 Dış Haberler

Tayvan Parlamentosu'nda ABD'den yapılan domuz eti ithalatı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Milletvekilleri birbirlerine domuz bağırsağı attı. Bazı milletvekillerinin birbirine vurduğu görüldü.

Ana muhalefet partisi KMT'nin üyeleri, Başbakan Su Tseng-chang'in konuşması sırasında soru almasını önlemek için siyasetçiye kovalarla domuz bağırsakları atmaya başladı.

Bu protestodan kısa süre sonra parlamentoda arbede çıktı.

Muhalefet, ABD'den ractopamine verilmiş domuzların etinin ithaline izin verilmesine tepki gösteriyordu. Muhalefet, Avrupa Birliği'nin yasaklı maddeler listesinde bulunan maddeyi bir sağlık tehditi olarak nitelendiriyor.

İktidardaki Demokratik İlerleme Partisi, "iğrenç" olarak nitelendirdikleri protestoyu kınadı ve muhalefetin parlamentoyu "kokuttuğunu" söyledi. Konuyla ilgili açıklamada muhalefete "mantıklı tartışmalara dönme" çağrısı yapıldı.