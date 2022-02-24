Tayvan: Hava savunma bölgemize 9 Çin savaş uçağı girdi

Dünyanın Ukrayna kriziyle meşgul olduğu sırada ABD destekli Tayvan, Çin savaş uçaklarının 'hava savunma teşhis bölgesini (ADIZ) ihlal etmesine' dair gerilimi yeninden harladı. Tayvan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Güney Çin Denizi'nin üst ucunda, Çin'e bağlı Hong Kong, Filipinler ve Tayvan arasında yer alan Pratas Adası'nın kuzeydoğusunda Çin'in 8 J-16 avcı uçağı ve bir Y-8 keşif uçağı ihlalde bulundu. Rutin bakanlık açıklamasında, Tayvan savaş uçaklarının Çin savaş uçaklarını uyarmak için havalandığı ve Çin'in faaliyetlerini izlemek için hava savunma füzelerinin konuşlandırıldığı söylendi.