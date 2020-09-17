Tayvan'dan Çin'e karşı "uluslararası koalisyon" çağrısı

T24 Dış Haberler

Tayvan Dışişleri Bakanı, Çin'in kurduğu askeri baskının giderek yoğunlaştığını ifade ederek uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı ve savaşın artık "gerçek bir olasılık" olduğunu ifade etti.

Bakan Joseph Wu'nun açıklamaları ABD heyetinin Tayvan'a ziyaretinden kısa süre önce yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmelerin benzer görüşlü müttefikler arasındaki dostluk ve ilişkileri güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

Wu, açıklamalarında Başkan Tsai Ing-wen'in koalisyon çağrısını yineledi. Ing-wen daha önce Çin'in "otoriter saldırganlığına" karşı uluslararası bir koalisyon oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Bir süredir ABD'nin Tayvan'a "eşi benzeri görülmemiş miktarda" silah satışı yapmaya başladığı iddia edilmişti. Basına göre satılanlar arasında mayınlar, seyir füzeleri ve İHA'lar var.

Wu, France 24'e yaptığı açıklamalarda, "Tayvan demokrasilerin komünist Çin tarafından ele geçirilmesini önleyen cephenin ön saflarında" dedi.