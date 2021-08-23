Tayvan'da ülkeye kaçak yollarla sokulan 154 kedi, "biyogüvenlik tehdidi" denilerek öldürüldü!

Tayvan’da kaçak yollarla ülkeye sokulan 154 kedi, yetkililer tarafından "biyogüvenlik riski" gerekçesi gösterilerek öldürüldü. Kedilerin uyutulması ülkede tepkilere yol açtı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Tayvan’da sahil güvenlik ekipleri Çin’den gelen bir balıkçı gemisini durdurdu. Gemideki mürettebata yapılan Covid testlerinin ardından ülkeye girilmesine izin verildi.

Gemide yapılan kontrollerde 62 kedi kutusu tespit edildi. Kutularda çeşitli cinslerde 154 kedi bulundu. Bulunan kedilerin hepsi ilaçla uyutuldu.

Tepki çeken adımla ilgili hükûmet yetkilileri, nereden geldiği bilinmeyen tüm kedilerin uyutulması gerektiğini, biyogüvenlik riski oluşturabileceklerini savundu.

Evcil hayvan sahiplenme oranı çok yüksek olan Tayvan’da yetkililerin 154 kediyi öldürmesi, öfkeye neden oldu. Haberi aktaran yerel basın "Bunu yapmak gerekli miydi?" sorusunu sordu.

Tepkiler üzerine kendisi de iki kedi beslediğini belirten Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen bir açıklama yaparak çok üzgün olduğunu belirtti ancak sorumlunun kaçakçılar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, tepki gösterenleri, kamu sağlığı gerekçesiyle kararı anlamaya çağırdı ancak varolan yasalarda çeşitli düzenlemeler için görüşüleceğini de belirtti.