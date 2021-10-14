Tayvan'da 13 katlı binada yangın: 46 kişi yaşamını yitirdi

Tayvan'da 13 katlı bir binada çıkan yangın sonucu 46 kişi hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle çok sayıda insanın da ağır bir şekilde yaralandığı belirtildi.

BBC'de yer alan habere göre, Tayvan'ın Kaohsiung şehrinde ev ve iş yeri olarak kullanılan 13 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın söndürme ekiplerinin yangını kontrol altına almasının dört saatten uzun sürdüğü belirtildi.

Yangın nedeniyle 46 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de ağır yaralı olduğu belirtildi.

Yangının sebebi hâlâ bilinmiyor.